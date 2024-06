Pensja minimalna w 2025 roku. Znamy nowe stawki, także wynagrodzenia godzinowego. Zobacz, od kiedy minimalna krajowa pójdzie w górę

Wzrost płacy minimalnej w 2025 roku. O ile wzrośnie najniższa krajowa?

Rada Ministrów w czwartek 13 czerwca przyjęła propozycje, które mają wpłynąć na rynek pracy w Polsce. Od stycznia 2025 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 7,6 procent, czyli o 326 złotych. Jest to zauważalny wzrost w porównaniu do obecnych stawek, które od stycznia 2024 roku wynoszą 4242 zł, a od lipca mają wynieść 4300 zł.

Jakie zmiany w minimalnej stawce godzinowej od 1 stycznia 2025 roku?

Równie istotną zmianą przyjętą przez rząd jest podniesienie minimalnej stawki godzinowej do ponad 30 złotych brutto. Ta decyzja dotyczy umów cywilnoprawnych, które są powszechne na polskim rynku pracy. Takie uregulowanie ma na celu ochronę praw pracowników zatrudnionych na tych warunkach, zapewniając im wzrost wynagrodzenia za godzinę pracy.

Planowany wzrost minimalnej stawki godzinowej, to wzrost o 2,10 złotych w stosunku do obowiązującej od 1 lipca stawki 28,10 złotych. Jak łatwo przeliczyć jest to wzrost o 7,5 procent.