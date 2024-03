"Czerwona Kartka dla Cukrzycy" zbliża się wielkimi krokami. Szykuje się największe granie i słodkie kibicowanie na derbach Poznania

To będzie rekordowa, już siódma edycja turnieju „Czerwona Kartka dla Cukrzycy” organizowana przez Stowarzyszenie CukierAsy. Ponad 30 drużyn z aż 8 państw, czyli ponad 300 dzieci zmagających się z cukrzycą zmierzy się ze sobą podczas zawodów w Suchym Lesie. Podczas ostatnich zawodów udział wzięło 250 dzieciaków z 6 krajów.

Wśród nich będą m.in. Szwedzi wspierani przez piłkarza Lecha Poznań - Jespera Karlstroema, który również zmaga się z cukrzycą typu 1.

- Ludzie przyjeżdżający na nasze mecze dziwią się, że to są szczupłe i wysportowane dzieciaki. No tak. Bo cukrzyca kojarzy się u nas z tą cukrzycą typu 2, czyli związana z nadwagą lub wiekiem. Tutaj mamy do czynienia z cukrzycą typu 1, czyli chorobą autoimmunologiczną. W pewnym momencie organizm zaczyna niszczyć własne komórki wytwarzające insulinę