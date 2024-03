Gol piłkarza Sokoła Kleczew stadiony świata! Trzecioligowcy wrócili z przytupem

Polonia rozpoczęła strzelanie. Jednak to za mało na Noteć

Mecz derbowy zawsze wywołuje spore emocje. I nie inaczej było tym razem. Początek spotkania to nieznaczna przewaga piłkarzy z Czarnkowa, jednak strzelanie rozpoczęli gracze ze Środy Wielkopolskiej. W 33. minucie Marcin Kaczmarek został autorem pierwszego gola dla średzian w 2024 roku w oficjalnym spotkaniu i to wystarczyło, aby goście do szatni schodzili z jednobramkowym prowadzeniem.

Po zmianie stron Noteć musiała się ocknąć, żeby myśleć o korzystnym rezultacie. I tak w efekcie było. Po godzinie gry do siatki trafiali już tylko czarnkowianie. I to aż trzy razy. Najpierw w 63. minucie do remisu doprowadził Brajan Burzyński. Do akcji wkroczył również najlepszy strzelec III ligi grupy II, czyli niezawodny Wiktor Kacprzak. W 67. minucie pewnie wykorzystał rzut karny, a w doliczonym czasie gry ustalił wynik na 3:1. Dzięki tej wygranej Noteć przeskoczyła w tabeli Polonię.