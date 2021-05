Czesław Mozil świętuje Dzień Pszczoły. Zachęca, aby z owadami zmieniać świat. Możesz stworzyć raj dla pszczół! #BEEaHERO

Pasieka edukacyjna jest częścią wyjątkowego w skali kraju ogrodu społecznego. To swego rodzaju kolorowa, pachnąca, a przy tym wzorcowa stołówka dla zapylaczy. Rosną tu miododajne rośliny, które karmią owady od wiosny do jesieni.

- W sąsiedztwie uli rośnie łąka kwietna i pas bylinowy oraz krzewy i drzewa. Marzy się nam ogród ziołowy, gdyż prawie wszystkie zioła są miododajne i będą służyły pszczołom i ludziom. Planujemy zbudować grządki permakulturowe, najbardziej naturalne grządki pod słońcem. Będą na nich rosły dynie, kalarepy, truskawki czy też pomidory

– dodaje Bożena Wola.

W ogrodzie stoi też wyjątkowy domek do apiinhalacji. Wchodząc do niego zanurzymy się w zapachu i dźwięku ula. To idealna terapia dla duszy i ciała. To też świetna okazja by uświadomić sobie jak wiele zawdzięczamy pszczołom.

Chyba już każdy wie, że bez pszczół nie będzie nas. Choć na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, to zawdzięczamy im nie tylko jedzenie, ale również ubrania, leki a nawet poranną kawę i całą resztę.