Czy będą braki prądu 16.04 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (16.04 9:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Samarzewo 63, od 65 do 72, 74, W, 45. 16.04 od godz. 9:00 do 13:00

Goranin od 7 do 11, 13, 15, 154/7 (GPO), Goranin-150/1 (GPO). 16.04 od godz. 9:00 do 12:00

Goranin od 2 do 6, 0006-135/1 (GPO), 169/4, 170/2 (GPO), Różnowo . 16.04 od godz. 9:00 do 12:00

Miejscowość Stara Łubianka ul. Kościuszkowców od nr 40 do nr 65A, dz. 138/2, 141/1, 595/1, ul. Rolna nr 12, dz. 278, 280/34, ul. Poprzeczna nr 12A, 13ABC, 14ABC. 16.04 od godz. 7:00 do 9:30

Miejscowość Stara Łubianka ul. Kościuszkowców od nr 40 do nr 55, dz. nr 138/2, 140/1. 16.04 od godz. 7:00 do 14:00

Gruszczyn: ul. Długosza, ul. Asnyka, ul. Wyspiańskiego, ul. Mechowska 20, od 7 do 11 nieparzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Leszno ul. Dembińskiego nr 20 do 68 parzyste, nr 23 do 75 nieparzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Krzemieniewo: Garzyn ul. Jesionowa nr 1 do 15, działka nr 51, Gminne Centrum Kultury, przepompownia ścieków, Sklep PLUS; ul. Leszczyńska nr 30 do 40 parzyste, OHZ GARZYN; ul. Kościelna, os. Zakątek - całe ulice. 16.04 od godz. 9:00 do 14:30

Gruszczyn: ul. Chopina, ul. Mechowska 30, od 15 do 31 nieparzyste, ul. Żuławskiego, ul. Wacława z Szamotuł, ul. Moniuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Karłowicza, ul. Noskowskiego, ul. Różyckiego, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego od 2 do 34 parzyste, , ul. Zapolskiej, ul. Tuwima, od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Mrożka od 2 do 88 parzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gruszczyn: ul. Katarzyńska od 71 do 105D nieparzyste, 86A-L, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Miłosza, ul. Mrożka od 1 do 87 nieparzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Chrzypsko Wielkie ul. Główna 3, od 17 do 46, 48, oprócz nr 20, ul. Polna od 1 do 4C, 15, ul. Kolejowa od 1 do 7, 46, ul. Szkolna 1, 2, działki nr 105/4, 108/2, 109, 111/2, 111/3, 111/5, 134/3, 421/6, 421/7, 421/10, 421/12, 427/2, 430/5, 430/6, 430/7, 430/9, OSP Chrzypsko Wielkie, Stolarstwo s.c. Tomasz Kucz Piotr Stańko, PKP Energetyka SA, Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim, 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Nadarzyce nr od 1 do 19, 75, 76, dz. nr 103/4, 103/8, kościół. 16.04 od godz. 9:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Pamięcin od 20 do 22, 40. 16.04 od godz. 9:30 do 13:30

miejscowość Drawsko ul. Szkolna od nr 1 do nr 20, 21A-B, amfiteatr, ul. Królickiego, ul. Szacherskiego, ul. Armii Poznań, ul. Wybudowanie 17, 17A-B, 18, 20, 21, dz. nr 495. 17.04 od godz. 9:30 do 12:00

Mosina ulice Krosińska 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25 A, 4, 5, 6, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 I, 6A, 6G, 7, 9, 1, 3, Leśmiana , Śremska 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 25, 26, 26 A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 37, 58, 76, 77, 78, 79, 36, Kwiatowa 1, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Podgórna 22, 22 A, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 37, Sosnowa 2, Wybickiego 19, Klonowa 2, 3, Słoneczna 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Krosno ulica Krosińska 27A 16.04 od godz. 10:00 do 12:00

miejscowość Pomorska Wola od numeru 11 do numeru 22, miejscowość Gajewo 84. 26.04 od godz. 9:00 do 12:00

Kicin: ul. Rumiankowa, ul. Okrężna od 5 do 17 nieparzyste, ul. Szkolna od 1 do 11 nieparzyste, ul. Widok od 1 do 13 nieparzyste, od 10 do 24 parzyste, ul. Poznańska od 1 do 37 nieparzyste bez 9, od 2 do 24 parzyste, 24A, ul. Janschera od 2 do 24C parzyste, od 1 do 5E nieparzyste, ul. Zacisze.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kicin: ul. Gnieźnińska od 33 do 89 nieparzyste bez 63, ul. Balonowa 1, od 2 do 10 parzyste.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kicin: ul. Pod Lasem, ul. Berberysowa, ul. Lawendowa 3, 5, 7, 9, 11, 13, ul. Cyprysowa 3, przepompownia ścieków, ul. Sosnowa od 1 do 7 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Widok od 2 do 8 parzyste, ul. Daglezjowa, ul. Poznańska 9.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00