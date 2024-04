Czy będą wyłączenia prądu 17.04 w wielkopolskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat pleszewski

Koźminiec 83, od 85 do 91, 91A, od 92 do 98, 110, od 120 do 122, 122A, od 123 do 125, od 132 do 134.

17.04 od godz. 8:30 do 11:00

Koźminiec od 6 do 8.

17.04 od godz. 10:30 do 13:00

Lenartowice od 27 do 29, 29a, 30, 31, od 33 do 37, 37 A, 37A, 38, 39, 39A, od 40 do 49, 49A, od 50 do 53, 53B, --70, Brak ulicy DZ. nr 47/1, Brak ulicy Lokalizacja ST 46-219.

17.04 od godz. 8:30 do 13:30

Wszołów 10.

17.04 od godz. 10:00 do 14:00

powiat krotoszyński

Krotoszyn ulice Benicka 19A, od 24 do 26, 28, 28A, 28B, 32, 803/6, Osiedle Szarych Szeregów od 2 do 4, Szarych Szeregów od 1 do 4, Szosa Benicka 30, 37 1.

17.04 od godz. 8:30 do 11:00