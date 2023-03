Czy jedna lampka wina dziennie szkodzi? Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy pjesz wino

Standardowa porcja alkoholu. Czyli ile?

Standardowa porcja alkoholu (lub też standardowa dawka alkoholu czy standardowa jednostka alkoholu - SJA) to punkt wyjścia do dyskusji, czy i jakie ilości wypijanego alkoholu możemy uznać za bezpieczne. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest to 10 g lub 12,5 ml czystego alkoholu etylowego. Czy to dużo? 10 g alkoholu etylowego znajdziemy w 250 ml piwa o mocy 5%, 100 ml wina o mocy 12%, 75 ml napojów alkoholowych o mocy 18% lub 30 ml wódki o mocy 40%.