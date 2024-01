Czy można objąć katedrę poznańską? Rodzina Posadzych podjęła tę próbę! Zobacz zdjęcia

Czy można objąć katedrę poznańską? Rodzina Posadzych podjęła tę próbę!

To trzecia taka próba. W 2004 r. niestety zabrakło kilkudziesięciu metrów. Natomiast w 10 lat później łańcuchem rąk udało się katedrę objąć, choć jak przyznał Mariusz Szeib - rodzina musiała niemalże przytulić się do murów.

- Taki pomysł zrodził się, ponieważ jesteśmy związani z katedrą i z Towarzystwem Chrystusowym - jego generałem przez wiele lat był Ignacy Posadzy. Jest nas też dużo, a to jest minimanifestacja czegoś, co łączy. Podajemy sobie ręce wokół katedry - tłumaczy Mariusz Szeib, członek rodu.

Jak było w tym roku?

Choć tym razem sama rozpiętość ramion obecnych na zjeździe członków rodziny nie wystarczyła, to dzięki użyciu szarf udało się objąć katedrę.

Każdej gałęzi rodziny odpowiada bowiem dany kolor. Gałęzie zróżnicowane są stopniem pokrewieństwa z księdzem Ignacym Posadzym.

W tegorocznym zjeździe uczestniczyć miała spora liczba - ok. 150 - osób, a cały ród liczy ponad 220 żyjących członków. Oprócz tego, że rozpiętość ramion wszystkich członków wystarczy aby objąć katedrę wiemy, że ród „waży” ponad 15 ton, a gdyby wszyscy żyjący jego członkowie stanęli jeden na drugim, to utworzyłby się słup zbliżony wysokością do największego budynku na świecie - Burdż Chalifa w Dubaju (828 m)