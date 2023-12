Czy naprawdę da się żyć bez mięsa, szczególnie w okresie zimowym? Dietetyk odpowiada

Natalia Pokorna-Nowacka, dietetyk kliniczny i psychodietetyk, od razu podkreśla, że dieta bezmięsna zarówno wegetariańska jak i wegańska jest bezpieczną dietą. Oczywiście istnieje jeden warunek - musi być dobrze zbilansowana. Co więcej, według Amerykańskiej Akademii Żywienia i Dietetyki może być ona stosowana na każdym etapie życia. W okresie zimowym musimy dbać o to, żeby nasze jedzenie było odżywcze oraz rozgrzewające, ale dodatek mięsa nie jest konieczny, aby jadłospis spełniał takie warunki.

To się dzieje z twoim organizmem, gdy jesz karpia. Oto skutki spożywania tej ryby

Czy niejedzenia mięsa na wpływ na nasze zdrowie psychiczne?

Bezpośrednio nie, ale pośrednio można uznać, że nie pozostaje to bez wpływu. Rezygnacja z mięsa może nieść za sobą konsekwencje w postaci niedoboru witaminy B12. Rozwiązaniem jest suplementacja. Niedobór B12 może przyczyniać się do zaburzeń koncentracji, pogorszenia pamięci, rozwoju zaburzeń psychicznych, neurologicznych czy anemii. Oczywiście badania naukowe pokazują nam, że nawet osoby jedzące mięso miewają niedobory tej witaminy, ale jednak wegetarianie i weganie są bardziej narażeni. Coraz częściej wege zamienniki produktów pochodzenia zwierzęcego są fortyfikowane, czyli wzbogacone o składniki, które w tego typu diecie mogą być niedoborowe.

Natalia Pokorna-Nowacka z wykształcenia jest dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem, a od 2015 roku prowadzi praktykę dietetyczną i psychodietetyczną. Archiwum prywatne

Jakie są plusy oraz minusy niejedzenie mięsa?

Mówiąc o plusach, chciałabym podkreślić, że mam na myśli racjonalnie zbilansowaną dietę wegetariańską. Sama rezygnacja z mięsa nie wystarczy, bo przecież można je wykluczyć z diety, a wybierać nadal produkty wysoko przetworzone, fast foody czy sporą ilość słodyczy. Jeśli jednak dieta wege jest przemyślana, to może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych w tym cukrzycy typu II czy stanu organizmu zwanego insulinoopornością, badania pokazują także, że może mieć wpływ na zmniejszenie występowania chorób nowotworowych w tym raka jelita grubego, pomaga w ułatwieniu redukcji masy ciała, zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a jeśli oparta jest na składnikach sezonowych i nie obfituje w gotowe półprodukty, bywa też tańsza. Do głównych minusów może należeć trudność w odpowiednim zbilansowaniu białka oraz fakt, że może być niedoborowa w wapń, cynk, żelazo, witaminę B12 itp., choć ta wada jest do rozwiązania. Warto jednak przed przejściem na dietę eliminacyjną, a taką jest też wegetarianizm zgłębić wiedzę, skonsultować się ze specjalistą, wykonać odpowiednie badania i zadbać o suplementację.