Czy to oni będą warci miliony? Na nich warto zwrócić uwagę - podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu młodych zawodników Lecha Poznań

Akademia Lecha Poznań - "Poznacie ich po ich owocach."

Na inaugurację podopieczni trenera Bartosza Bochińskiego udali się na wyjazd do Opola, by zmierzyć się z beniaminkiem - Odrą. Lechici wygrali ten mecz 2:1, po bramkach Kacpra Wołowca i Kamila Jakóbczyka. W następnej kolejce doszło do derbowego starcia, Warta podejmowała bowiem Lecha. W tej rywalizacji lepsi okazali się Zieloni, którzy wygrali to spotkanie 3:2.