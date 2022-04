Czy w Wielkopolsce powstanie kolejny punkt przeładunkowy śmieci? Mieszkańcy są zaniepokojeni pomysłem, ale nic nie jest jeszcze przesądzone

Czy w gminie Mosina powstanie punkt przeładunku śmieci?

Wilanowski przekazał też, że prawdopodobnie po jego interwencji muzeum narodowe ma wnieść uwagi do studium w Mosinie, by tereny, na których znajdują się zabytkowe budynki, zostały terenami przyrodniczymi.

Piotr Wilanowski, kierownik sekcji ds. parku w Rogalinie uważa zaś, że burmistrz nie do końca zrezygnował z wprowadzenia strefy przemysłowej, bo budowa punktu przeładunkowego śmieci nie dość, że nie jest związana z turystyką, na której miano się skupić, to takie działania mogą odstraszyć turystów.

Burmistrz Mosiny zaprzecza jednak, żeby w Kórniku miały powstać podobne inwestycje. Rozmowy jednak trwają, a jeśli dojdzie do porozumienia, mieszkańcy mają zostać poinformowani odpowiednio wcześniej. Mieloch nie wycofuje się jednak z pomysłu i uważa, że inwestycja jest dobrym pomysłem. Swoją decyzję motywuje zmniejszaniem kosztów. Według jego relacji mieszkańcy płacą średnio 5 zł miesięcznie mniej niż sąsiadujące gminy, dzięki umowie z ZGO Jarocin. Stacja przeładunkowa ma być zaś kolejnym elementem przyczyniającym się do oszczędności mieszkańców.

- Czekam na radnych, żeby wskazali jeszcze lepszy teren, bo mogą znaleźć jeszcze lepszy. Konieczna jest jednak analiza

- dodaje burmistrz Mieloch.

Tuż obok terenu, na którym miałby powstać punkt, trwa jednak budowa. Mieszkańcy obawiają się, że to nielegalny początek budowy sortowni. Sołtys wyjaśnia jednak, że jest to inicjatywa prywatnego właściciela, który składuje tam swoje sprzęt. Mieloch dodaje, że inwestor chciał rozpocząć budowę, ale plan miejscowy mu to uniemożliwia przez to, że tam są grunty rolne.

