Czy władze Poznania dbają o powietrze i klimat? "Potrzebna jest termomodernizacja wszystkiego, co się da" Chrystian Ufa

W celu zachęcenia mieszkańców Poznania do zmiany nawyków transportowych w ramach kampanii neutralności klimatycznej w Poznaniu, zamieszczane były w przestrzeni publicznej plakaty związane z alternatywnymi sposobami poruszania się po mieście. Robert Woźniak Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Łódź, Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów przystąpiły do projektu CapaCITIES, dążącego do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Jak informuje urząd miasta, Poznań nie został zaproszony do realizacji tego projektu. Wydział Klimatu i Środowiska UMP nie wziął również udziału w Krajowym Forum Miejskim.