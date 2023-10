Piąta edycja akcji #samiMY odbędzie się 2 i 3 października. Poprzedza ona stulecie istnienia Lasów Państwowych, rocznica przypada w tym roku. Z tej okazji leśnicy przygotowali milion sadzonek. Będzie można je otrzymać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

- Lasów nigdy nie jest za dużo. Sumiennie realizujemy założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, czyli tworzymy warunki do zwiększenia lesistości Polski do 33 proc. w 2050 r. Dążymy do tego, by Polska była jeszcze bardziej zielona. Dla dobra przyrody, dla komfortu życia Polaków, dla rozwoju naszej gospodarki - mówi Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych.