Brak wystarczającej liczby przepraw na Noteci

Do tej pory, by niemal natychmiastowo dostać się z jednej wsi do drugiej, należało albo przejechać przez Czarnków, albo też wybrać się w podróż do Wielenia. Dla lokalnej społeczności nie było to wygodne, ale i też miało zły wpływ na środowisko ze względu na konieczność nadrabiania kilometrów samochodami.

Sytuacja się zmieni. Na Noteci powstanie nowy most

Co równie ważne, most będzie miał też odpowiednią przepustowość. Stanie się on integralną częścią jednej z lokalnych dróg wojewódzkich.

Myślimy, że to się uda, że ten most powstanie. Ale to nie tylko most. To jest też budowa ciągu drogi wojewódzkiej trochę w innym przebiegu, na odcinku między Ciszkowem a Gajewem. Łącznie około 5 kilometrów

- powiedział Bolesław Chwarścianek, wójt Gminy Czarnków.

Na ten moment nie jest znana data, kiedy most miałby zostać otwarty. Przed samorządowcami teraz długi proces projektowania i przetargów. Zakłada się, że inwestycja ma pochłonąć ponad 50 milionów złotych, lecz może to być kwota niedoszacowana.

