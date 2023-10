Dziś Światowy Dzień Transplantacji. Co znaczy dla poznańskiego profesora?

W Polsce chirurdzy wykonują między innymi przeszczepienia: nerek, nerki oraz trzustki, wątroby, serca oraz płuca. Najczęściej przeszczepianym narządem są nerki.

Specjalista tłumaczy również, że w przypadku żywego dawcy nerki zabieg wcale nie jest inwazyjny oraz nie upośledzi jego funkcjonowania:

- Nie jest to bardzo inwazyjny zabieg. Na świecie i w Polsce wykonuje się zabiegi laparoskopowe, czyli pobieranie narządów małoinwazyjne. Taki dawca z reguły wraca po kilku dniach do domu, a do pracy może wrócić po około 2- 4 tygodniach. Jest także pod stałą opieką poradni transplantacyjnej. Oddanie jednej nerki nie upośledza jego funkcjonowania. Mogę na pewno zachęcić do tego rodzaju dawstwa, ponieważ jeśli występują choroby, które je uniemożliwiają, wtedy nie pobieramy narządu. Najważniejsze jest dla nas zdrowie dawcy.