Kolejny podatek w Poznaniu. Nie wszyscy będą musieli zapłacić

Nie wszyscy będą musieli zapłacić

- W tej przestrzeni do dwóch i pół metra poruszają się piesi. Wyżej są te elementy, które co do zasady nie kolidują, jeżeli chodzi o ruch pieszy czy samochodowy. Stąd też stosowana stawka jest minimalna — tłumaczył Krzysztof Olejniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu podczas sesji rady miasta.

- Jest to pewne utrudnienie, bo każdy, kto będzie chciał mieć balkon, będzie musiał płacić. Jednak ten jeden grosz dziennie to jest “najmniejszy wymiar kary”, jaki mogliśmy dać — dodaje Michał Grześ.

- To będzie uderzało w deweloperów budujących tak zwane plomby w centrum miasta, bo wiadomo, że jak się buduje w innych miejscach, to nie wystawia się balkonów na ulicę — stwierdził Michał Grześ radny miejski i przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Balkony tylko dla bogatych?

Według danych ZDM koszty ściągania nowego podatku będą wyższe niż przychodny z nim związane. - Nie będzie on jednak martwy, bo jak będzie powstawał dom, to ktoś będzie musiał to wymierzyć i opłatą obciążyć. Dobrze, że to nie dotyczy to osób już posiadających balkony, a ci, którzy będą budować, mają wybór. Balkon staje się wtedy swego rodzaju komfortem, bo trzeba będzie za niego dodatkowo płacić — podkreśla radny.

Oprócz wprowadzenia nowej opłaty radni miejscy zdecydowali o podwyżce podatku od nieruchomości. Podatek ten od przyszłego roku wzrośnie o 15 proc. Wynika ona z waloryzacji stawki podatku o wysokość inflacji. W tym roku z tytułu podatku do kasy miasta trafi 550 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota wyniesie już 612 mln zł.