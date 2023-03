Domniemany szef mafii wnuczkowej czeka na prawomocny wyrok. Arkadiusz Ł., ps. "Hoss" odsiaduje już karę za oszustwa

Arkadiusz Ł., uważany za szefa "mafii wnuczkowej" usłyszy prawomocny wyrok

– Prokurator zarzucił Arkadiuszowi Ł. ps. Hoss popełnienie dziesięciu przestępstw metodą „na wnuczka”. Miał ich dokonać od maja 2013 r. do kwietnia 2014 r. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami oskarżony z popełniania przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodów

W środę, 29 marca poznański sąd apelacyjny rozpatrzył apelację prokuratora oraz obrońców oskarżonego Arkadiusza Ł., którzy odwołali się od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, wydanego w lutym 2021 roku. Wówczas „Hoss” został skazany na karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, ponadto został zobowiązany do naprawienia szkód poprzez zapłatę w sumie niespełna 2,1 mln zł na rzecz osób pokrzywdzonych.

„Hoss” nie przyznał się do winy. Obok zeznań pokrzywdzonych, jednym z głównych dowodów w tej sprawie, są nagrania z podsłuchanych rozmów telefonicznych. Z nagrań ma wynikać, że „Hoss” i jego brat manipulują seniorami, by wyłudzić pieniądze. Nagrania te nie zostały jednak wzięte pod uwagę przez sąd, który wydał wyrok w pierwszej sprawie Arkadiusza Ł. Zostały one uznane za nielegalne.