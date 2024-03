Droga śmierci w Wielkopolsce zbiera tragiczne żniwo. Zmarła kobieta, która została ranna w czołowym zderzeniu na trasie Piła-Skórka Paweł Antuchowski Martin Nowak

Pojazdy zderzyły się czołowo. Siła uderzenia zepchnęła jeden z pojazdów poza drogę. OSP Krajenka

Tragiczny finał miał wypadek na drodze wojewódzkiej nr 188, do którego doszło 16 marca. Niestety, dzień później pasażerka jadąca jednym z pojazdów zmarła. To kolejny śmiertelny wypadek, do którego doszło na trasie Piła-Skórka. Poprzedni, równie tragiczny w skutkach, miał miejsce pod koniec lutego.