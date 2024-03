Kandydaci na prezydenta Poznania debatowali po raz pierwszy

Jacek Jaśkowiak: Nie czytam takiej gazety

Najwięcej pytań padło w stronę Jacka Jaśkowiaka z Koalicji Obywatelskiej. Był on pytany o sposób prowadzenia remontów w centrum Poznania; zyski, jakie prywatnemu inwestorowi przynosi poznańska spalarnia śmieci; pozyskanie nowych podatników oraz ujawnione przez “Gazetę Wyborczą” informacje, według których obecny wiceprezydent Poznania Bartosz Guss miał lobbować w interesie deweloperów. W tym kontekście został zapytany o to, czy w świetle tych informacji zwolni on swojego zastępcę.

Przemysław Plewiński: Trzeba stawiać na edukację seksualną bez krępacji

Przemysław Plewiński z Trzeciej Drogi został zapytany o obecność na listach do rady miasta byłych członków Prawa i Sprawiedliwości. Skwitował to stwierdzeniem, że jeśli ktoś odszedł z PiS-u, to chce dobrze dla miasta, a na listach są miejsca dla osób o różnym światopoglądzie. Został także zapytany o stosunek do aborcji, zwłaszcza w kontekście ostatnich działań marszałka Szymona Hołowni.