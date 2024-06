Drwale rządzili w Buku pod Poznaniem! Rąbali i cięli drewno na kawałki przy aplauzie widzów. Zobacz zdjęcia z zawodów Polish Trophy  Stihl

Sportowe cięcie i rąbanie drewna – czyli ekstremalne zawody dla drwali, to dyscyplina sportowa z długimi tradycjami. Mówi się, że do pierwszej rywalizacji w tym sporcie przystąpiono w 1870 roku na Tasmanii, kiedy dwaj drwale założyli się o to, który szybciej zetnie drzewo. Stawką było 50 dolarów. W 2001 roku zawody trafiły do Europy, a w 2003 roku do Polski. W naszym kraju są organizowane wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a wszyscy zawodnicy są czynnymi członkami OSP.

Sportowe cięcie i rąbanie drewna swe korzenie ma na antypodach, ale również w naszym kraju jest coraz szybciej rozwijającym się sportem. Nasi reprezentanci w 2017 roku zostali drużynowymi wicemistrzami świata, a dwa lata wcześniej pobili w tej konkurencji rekord Europy. Emocji na pewno nie zabrakło, bo wystąpili Michał Dubicki z Konar koło Miejskiej Górki i Szymon Groenwald. Obaj to ścisły top wśród drwali ekstremalnych i obaj pojawili się tego dnia na scenie. Pierwszy może się pochwalić tytułem wicemistrza świata w zawodach World Trophy. Drugi był w zeszłym roku najlepszym juniorem świata.