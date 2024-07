Dual formy – ta metoda przedłużania paznokci jest teraz na topie! Na czym ona polega i jakie są jej zalety? [2.07.2024]

Co to są dual formy?

Dual formy to specjalne formy, które są używane do przedłużania paznokci za pomocą żelu lub akrylu. Są wykonane z elastycznego plastiku i mają kształt idealnie dopasowany do naturalnej krzywizny paznokcia. Proces ich używania polega na nałożeniu żelu lub akrylu na formę, a następnie przyłożeniu jej do naturalnego paznokcia. Po utwardzeniu materiału w lampie UV lub LED, forma jest usuwana, pozostawiając perfekcyjnie ukształtowany paznokieć.