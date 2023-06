Duży ruch w Akademii Lecha Poznań. Szymon Maza z nową umową. Na dniach kolejny młody talent Kolejorza przedłuży kontrakt

- Początki w Akademii Lecha Poznań były dla mnie trudne. Po krótkim okresie testów połączonych z przygotowaniami zespołu U-19 do rozgrywek ligowych otrzymałem propozycję reprezentowania barw Kolejorza. Zadebiutowałem w meczu wyjazdowym z Lechią Gdańsk. Jesienią grałem mało, wchodząc z ławki na kilka lub kilkanaście minut. Zawsze dawałem z siebie wszystko co najlepsze. W rundzie wiosennej, trener Bartosz Bochiński wraz ze sztabem szkoleniowym drużyny częściej na mnie stawiał i przełożyło się to na osiem trafień. W całym sezonie strzeliłem dziesięć bramek i dołożyłem do tego cztery asysty. Do zbliżającego się sezonu pracuję indywidualnie na bazie rozpisek przygotowanych przez trenerów przygotowania motorycznego. Od 12. lipca z całym zespołem wracamy do treningów na boisku.