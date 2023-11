- Po wyciągnięciu z wody nastolatki zostały przetransportowane do szpitala. Nie odniosły obrażeń, nic im się nie stało. W lecznicy okazało się jednak, że dziewczyny są nietrzeźwe. Jedna z nich miała 0,69 promila alkoholu w organizmie, druga 0,9 promila. Sprawa przeciwko dziewczynom prowadzona jest przez zespół do spraw nieletnich kościańskiej policji. Najprawdopodobniej sprawa 16-latek zostanie skierowana do sądu rodzinnego i nieletnich pod kątem demoralizacji nastolatek