Dywan kwiatowy z logo Poznania na Malcie. Zaprojektowali go studenci

- Było to nie lada wyzwanie, m.in. z uwagi na umiejscowienie kwietnika, niełatwą nawierzchnię i czas "zimnych ogrodników", a co za tym idzie – możliwe przymrozki. Ale cieszymy się, że dołożyliśmy swoją cegiełkę do estetyki Poznania – mówi Marek Kamiński, prezes KN Ogrodników UPP.