Działkowcy z Poznania i okolic mają płacić dwa razy za te same śmieci! Podwójna opłata dotyczy czterech miesięcy

Nowe przepisy stanowią, że zarządcy nieruchomości niezamieszkanych (w tym Rodzinne Ogrody Działkowe) nie muszą przystąpić do systemu zorganizowanego przez GOAP. Mogą zawrzeć umowę bezpośrednio z firmą śmieciową, która jest uprawniona do odbioru i zagospodarowania odpadów.

Ustawa śmieciowa zmienia się jak w kalejdoskopie. Co rusz pojawiają się nowe przepisy. Te, które wejdą we wrześniu, spowodują, że przez cztery miesiące działkowcy będą płacić za te same śmieci dwa razy.