Egzamin ósmoklasisty 2024: najważniejsze informacje

W roku 2024 uczniowie, by zakończyć szkołę podstawową, muszą podejść do egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego (z wyboru spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego). Wybór języka jest ograniczony do tego, który uczą się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć.

Początkowo planowano wprowadzić czwarty przedmiot z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii na egzaminie ósmoklasisty 2024. Jednak ostatecznie zrezygnowano z tej koncepcji.