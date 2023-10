Ekumeniczne Święto Biblii w Poznaniu. Zaplanowano darmowy koncert gospelowy. Wystąpi m.in. Mietek Szcześniak

Tegoroczne XXI Ekumeniczne Święto Biblii odbędzie się w dniach 16-19 października 2023 r.

- To już kolejne, bo 21. Ekumeniczne Święto Biblii w Poznaniu. Jest to powód do dumy dla naszego miasta, że potrafimy być otwarci na drugiego człowieka. Pomimo różnic potrafimy ze sobą rozmawiać - i nie tylko rozmawiać, ale i współpracować - to jest też bardzo ważne. Poznań jest miastem absolutnie otwartym na drugiego człowieka, chcemy żeby w naszym mieście każdemu mieszkańcowi żyło się dobrze, żeby czuł się w naszym mieście potrzebny, żeby nie było żadnej dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu