Jazzowa jesień w Blue Note. Klub odwiedzą jazzowe sławy

W październikowym repertuarze znajdują się zagraniczne jazzowe sławy, jak i polscy mistrzowie m.in. jeden z najbardziej wyróżniających się trębaczy w świecie jazzu Jeremy Pelt, wybitna jazzowa wokalistka Aga Zaryan, Pan od Muzyki, czyli Bartek Królik w imprezowym cyklu Funk Odyssey, a także basista znany m.in. z występów z Princem – MonoNeon.

Jakiś czas temu informowaliśmy o zakończonym remoncie legendarnego klubu jazzowego Blue Note, który w obecnym sezonie będzie gościł na swojej scenie jazzowe sławy. – Choć klub przeszedł w ostatnim czasie wiele zmian, to nadal opiera się na tym samym fundamencie co wcześniej: miłości do muzyki. Wyremontowaliśmy wnętrze, uwspółcześniliśmy logo oraz stronę internetową i planujemy też odświeżyć repertuar. Sercem Blue Note niezmiennie pozostanie jazz, ale chcemy zapraszać również artystów, którzy działają dookoła tego gatunku i wniosą nową energię do klubu. Dlatego w najbliższym czasie pojawią się również koncerty z muzyką funk, groove czy soul – zapowiada Krzysztof Wawrzyniak, współwłaściciel . W klubie zagrają artyści z zagranicy i z Polski. Wystąpią wokaliści i instrumentaliści wykonujący muzykę jazzową, ale usłyszeć można będzie też funk, soul, groove, a nawet rap i r&b

Jazz Top

W październiku do klubu powraca cykl koncertów Jazz Top. To w jego ramach przez lata odbywały się najważniejsze wydarzenia z udziałem wybitnych artystów świata jazzu i muzyki improwizowanej. Powrót cyklu 26 października zainauguruje Jeremy Pelt, jeden z najbardziej wyróżniających się trębaczy w świecie jazzu, wielokrotny zwycięzca plebiscytu prestiżowego magazynu „DownBeat”. Rozpoczął rozwijającą się w zawrotnym tempie karierę w 1998 roku, kiedy po ukończeniu Berklee College of Music zamieszkał w Nowym Jorku i dołączył do Mingus Big Band. Pelt obecnie koncertuje promując swój najnowszy album „Jeremy Pelt – Soundtrack”. W listopadzie w ramach cyklu Jazz Top zagra Mike Stern.

Around jazz

Wirtuoz gitary basowej, znany m.in. z występów z Princem zagra w Blue Note 22 października. Dywane Thomas Jr., znany również jako MonoNeon, jest amerykańskim basistą i muzykiem eksperymentalnym z Memphis w Tenessee. Zdobywca nagrody Grammy jako współtwórca albumu „King’s Disease” Nasa, został okrzyknięty przez Fleę z Red Hot Chilli Peppers najlepszym basistą na świecie. W opublikowanym w 2022 roku wydawnictwie „Put on Earth for You”, w niespotykany sposób łączy funk z soulem i psychodelią. W listopadzie 2022 roku Fender wydał kolekcję MonoNeon Collection, która zawierała model MonoNeon Jazz Bass V Signature. Mimo młodego wieku artysta ma na koncie kilkanaście albumów zarówno w kolaboracjach, jak i solowo.

Polish jazz

ZK Collaboration nowym albumem „Slow Food” debiutuje w legendarnej serii Polish Jazz dla Warner Music Poland. Zespół w składzie Maciej Kądziela, Adam Zagórski, Mateusz Gawęda, Jakub Mizeracki i Roman Chraniuk odchodzi od koncepcji akustycznej i łączy smaki jazzu, punk-rocka i fusion, a ideologia slow food nabiera tutaj zupełnie innego muzycznego znaczenia. Utwory to bardzo starannie dopieszczone kompozycje posiadające skrajnie ostry, alternatywny i rockowy charakter, a wyimprowizowane partie solowe są niczym spoiwo międzygatunkowe, co daje wybuchową muzyczną całość. Muzycy zagrają w klubie 13 października. Kilka dni później, 19 października, na scenie Blue Note pojawi się Dawid Tokłowicz – poznański saksofonista, aranżer, kompozytor. Zaprezentuje kompozycje ze swojego debiutanckiego albumu „Own Path” – cały materiał łączy oryginalne brzmienie zespołu, interakcja pomiędzy muzykami, improwizacja. Do stworzenia płyty Dawid Tokłowicz zaprosił wspaniałych muzyków międzynarodowej sceny jazzowej.

Let's dance

Zgodnie z zapowiedziami, ważną częścią repertuaru klubu stają się wydarzenia z muzyką blisko związaną z jazzem: funk, soul, groove, a nawet rap i r&b – są to też okazje, aby potańczyć do wyselekcjonowanych utworów. 12 października na parkiet Blue Note już po raz drugi w nowej odsłonie powróci Czwartkowy Klasyk, czyli kultowa impreza do muzyki rap i r&b. Za klasyczne, oldschoolowe kawałki odpowiadać będą ambasadorzy cyklu DVJ Rink oraz DJ Wu. Natomiast 21 października – druga odsłona Funk Odyssey. To cykl koncertowo-taneczny w rytmach funku, podczas którego koncert przeplata się z DJsetami. Gwiazdą październikowej edycji będzie Bartek Królik, artysta od lat obecny jest na rynku muzycznym jako uznany producent, kompozytor i basista. Jest trzykrotnym laureatem muzycznego „Fryderyka” i dwukrotnym zdobywcą Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV (w 2004 i 2005 roku). W latach 2001-2012 był członkiem zespołu Sistars, którego był współzałożycielem. Od 2002 roku gra w formacji Łąki Łan. W 2020 roku wydał debiutancki solowy album „Pan od muzyki”.

Jazzowe głosy

W Blue Note zagra także jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek jazzowych nowego pokolenia – Aga Zaryan. Przybliża współczesnej publiczności to, co najlepsze w historii jazzu, kontynuując tradycję takich artystek jak Shirley Horn, Carmen McRea i Joni Mitchell. Wyróżnia ją specyficzny styl, smak i podejście do śpiewania z charakterystyczną lekkością frazowania i ciepłym matowym tonem głosu. W Poznaniu 20 października zaśpiewa piosenki z projektu „Polskie Evergreeny”, które na pewno dostarczą wielu emocji fanom artystki i miłośniczkom dobrej polskiej muzyki rozrywkowej oraz amerykańskiego jazzu. Na zakończenie miesiąca – nietuzinkowy duet, dwoje przepięknych artystów, czyli wspólny koncert Grażyny Łobaszewskiej i Adama Nowaka. 29 i 30 października zagrają koncerty przepełnione wspaniałą muzyką i niebanalną liryką. Piosenki znane i mniej popularne. O ważnych dla nich emocjach, o przeróżnej dla każdego z nas codzienności.

Szczegółowy harmonogram i link do sprzedaży biletów znajduje się na stronie www.bluenote.pl .

