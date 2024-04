To ostatnia edycja festiwalu Era Jazzu. Odbywał się od 25 lat. Dlaczego z Poznania znika kolejny festiwal?

14 kwietnia o godz. 19:00 odbędzie się ostatni, galowy koncert Ery Jazzu w Auli UAM. Tym razem sceną zawładną artyści albumu "Black Lives - From Generation To Generation" oraz trio: Vas/Bukowski/Szmańda. Black Lives skupia kilkudziesięciu muzyków, których łączy idea Black Lives Matter. Celem tej myśli jest walka z rasizmem na świecie. W tej wersji widowiskowej zagra kilkunastu z tych twórców.

Twórca tego cyklu podkreśla wyjątkowość ostatniego widowiska festiwalu. Tą nietuzinkowość zdaniem organizatora, Dionizego Piątkowskiego, zapewnią przede wszystkim artyści.

- Galowy koncert w poznańskiej Auli UAM będzie miał szczególny charakter. Gwiazdą będzie międzynarodowa formacja Black Lives. Ich muzyka czerpie z tradycji AACM, new black music, wpływów afrykańskich, ale zawiera w sobie także hip-hop, jazz, funk, rock, fusion, rap, nu-jazz, soul, blues, karaibski jazz, poetry. Sztandarowy album ”From Generation To Generation” stał się sensacją w minionym sezonie, a zespół Black Lives uznano za jazzową grupę roku (Deutsches Jazz Preis- Band of the Year International) – tłumaczy.