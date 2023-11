Muzyczne Zaduszki w Poznaniu. Sprawdź, gdzie i kiedy odbędą się wyjątkowe koncerty

Koncert charytatywny - Unforgettable - Małe Zaduszki Jazzowe

"Unforgettable..." to koncert niezapomnianych evergreenów muzyki jazzowej, swingu i słynne (jakże lubiane) nieśmiertelne melodie "błękitnego ekranu" - zaczerpnięte z repertuaru m.in. Diany Krall, wielkiej Elli Fitzgerald, Franka Sinatry, Nat King Cole'a. A wszystko to w muzycznym towarzystwie śmietanki poznańskiego jazzu.

To będzie rozkołysana słodkim nowojorskim swingiem i tanecznymi rytmami godzina z takimi przebojami, jak np. "Summertime", "Sway", "Love story", "Cry me a river", "Perhaps, Perhaps, Perhaps", "The Girl from Ipanema" i wieloma innymi. Izabella Tarasiuk - Andrzejewska obdarzona zaśpiewa przy akompaniamencie gry Dawida Troczewskiego.