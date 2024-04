Next Fest 2024 ruszył w Poznaniu. Tak bawiliście się podczas czwartkowych koncertów. Zobacz zdjęcia!

Next Fest 2024 ruszył w Poznaniu. Tak bawiliście się podczas czwartkowych koncertów

Mocnym punktem programu są koncerty na placu Wolności. To tutaj wystąpią headlinerzy, jak Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Kacperczyk, Ania Rusowicz, Małgorzata Ostrowska i Kasia Lins. Druga scena na placu Wolności to seria darmowych koncertów, na które wstęp będą mieć wszyscy, bez względu na to, czy mają bilety. Scena będzie należeć do artystów z programu My Name Is Poznań oraz zespołów zaproszonych przez Estradę Poznańską.

Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia Next Fest 2024: