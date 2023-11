Grand Prix Polskiej Chóralistyki. Wielkie święto muzyki chóralnej w Poznaniu. To "konkurs konkursów"

Grand Prix Polskiej Chóralistyki to największy w Polsce konkurs chóralny, który w 2022 roku otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Ideą GPPCh jest konfrontacja zwycięzców najstarszych polskich konkursów chóralnych (Barczewo, Legnica, Międzyzdroje, Rumia, Bydgoszcz, Bielsko-Biała). Ich laureaci przyjadą do Poznania, by 26 listopada stanąć do rywalizacji o miano najlepszego.

Tegoroczną myślą przewodnią GPPCh jest polska muzyka ludowa, a do współtworzenia tej edycji zaproszono znakomitych artystów, m.in. Adama Struga, poznański Zespół OSTY i Zespół VOŁOSI.

Koncert inauguracyjny

W piątek, 24 listopada o godz. 18.00 w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Święty Marcin 87, odbędzie się wyjątkowy koncert inauguracyjny konkursu.