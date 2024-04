Juwenalia 2024 w Poznaniu. Co już wiadomo? Kiedy i gdzie się odbędą? Poznaj artystów!

O tym dlaczego warto zainwestować w bilet na tegoroczną edycję imprezy opowiada rzeczniczka prasowa tego wydarzenia:

- W tym roku warto kupić bilet na Juwenalia z kilku oczywistych względów. Jest to wydarzenie, które pozwala przybliżyć nie tylko muzykę lokalną, ale też zobaczyć prawdziwe, ogólnopolskie gwiazdy na naszej, dużej scenie. Juwenalia to nie tylko koncerty, ale też strefa animacji oraz forum. Tworzymy przestrzeń do dialogu. To miejsce, gdzie można świetnie spędzić czas. Warto sprawdzić samemu jakie są Juwenalia, bo trudno to opisać – mówi Agnieszka Markocka.