"Chóralna liga mistrzów". Już wkrótce Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu. Będą warsztaty i koncerty

Na pewno jako Poznań należymy do czołówki, jeśli chodzi o chóry. Na czas Grand Prix posługujemy się hasłem “Poznań stolicą polskiej chóralistyki”, a wszyscy w Polsce, oprócz oczywiście konkursu skrzypcowego imienia Wieniawskiego, kojarzą Poznań z muzyką chóralną. Myślę, że bez przesady można powiedzieć, że Poznań to miasto chórów i kolebka chóralistyki

Wróćmy do roku 2018... To właśnie wtedy zrodziła się idea konkursu. Skąd wziął się pomysł zorganizowania tej prestiżowej imprezy?

Bardzo często jeździłem na konkursy w Polsce z dwoma chórami, które prowadziłem i prowadzę nadal, czyli Chórem Kameralnym Uniwersytetu Ekonomicznego i Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej. Brakowało mi adrenaliny. Pomyślałem sobie o europejskim Grand Prix, gdzie też jest wytypowanych 7 miast, które - powiedzmy - dostarczają laureatów do walki o najlepszych chór w Europie. Stwierdziłem, że skoro Poznań jest miastem chórów i stolicą polskiej chóralistyki, to dlaczego Poznań ma nie być gospodarzem takiej imprezy, która będzie spotkaniem 6 najlepszych chórów w Polsce. Tak powstała idea. Założyliśmy Fundację Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza. Póki co starcza środków, żeby to spotkanie zorganizować na bardzo wysokim poziomie w końcu listopada, na koniec sezonu konkursowego w Polsce.