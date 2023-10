Emilewicz przedstawiła Kartę Równowagi Cyfrowej. Ma pomóc z uzależnieniem dzieci i młodzieży od smartfonów

- Ostatnie tygodnie poruszyły opinią publiczną dyskusją nt. wykorzystania internetu do prowadzenia działalności przestępczej. To na co chciałybyśmy zwrócić uwagę to to, że kwestia korzystania z internetu przez małoletnich powinna być tematem szerokiej dyskusji między podziałami politycznymi - powiedziała posłanka Jadwiga Emilewicz na konferencji prasowej poświęconej higienie cyfrowej.