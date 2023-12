Enea AZS Politechnika z drugim zwycięstwem w ekstraklasie koszykarek, Dramatyczny pościg Enei Basket bez szczęśliwego zakończenia

Koszykarki Enei AZS po drugie zwycięstwo w sezonie pojechały do Bydgoszczy bez kontuzjowanej Amerykanki Chloe Wells (wróci na kolejne wyjazdowe spotkanie z MKS Pruszków). Basket to nie jest jednak gigant ekstraklasy i pełna mobilizacja poznanianek wystarczyła do zdobycia Sisu Areny.

W pierwszej kwarcie świetną zmianę dała Aleksandra Żukowska, która w sześć minut zdobyła 7 punktów. Podobną skuteczność prezentowała Mikayla Vaughn, która z kolei do przerwy zebrała „10” oczek, przebywając na parkiecie zaledwie 9 minut. Swoje robiły też Agnieszka Skobel i Estonka Mailis Pokk. Nic dziwnego, że już do przerwy akademiczki prowadziły 48:31 i mogły spokojnie zejść na przerwę.

Po zmianie stron podopieczne Wojciecha Szawarskiego nie spuszczały z tonu i nadal imponowały dobrą grą zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Rozkręciła się Jovana Popović, a na deskach niepodzielnie rządziła Vaughn. Ostatecznie poznanianki odniosły więc bezproblemowe zwycięstwo.