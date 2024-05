Europarlament ponownie bez Wielkopolan? Oto najwyżej plasowani kandydaci do Parlamentu Europejskiego pochodzący z Wielkopolski

Europarlament ponownie bez Wielkopolan?

Co prawda Ewa Kopacz z Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny pojawia się w Wielkopolsce, by zdobyć bilet do Brukseli to politycy innych partii, tacy jak Wojciech Kolarski, Krzysztof Hetman (jego potężne banery wyborcze “zalały” Poznań), czy Joanna Scheuring-Wielgus (jedna z największych przegranych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku) mają dokładnie taki sam cel. Wygrać “mandat” do Europarlamentu i z poznańskiej Ławicy wybrać się na 5 lat do Belgii.