Europejski Fundusz Odbudowy. Posłowie KO wstrzymali się od głosu. Franciszek Sterczewski jako jedyny głosował za

Sejm ratyfikował Europejski Fundusz Odbudowy. Za jego przyjęciem zagłosowali posłowie PiS, Lewicy – jedynie Andrzej Rozenek wstrzymał się, PSL, Polski 2050, a także jako jedyny przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej – Franciszek Sterczewski. - Jestem zniesmaczony debatą, która przelała się przez internet w ostatnim czasie. Obie strony sporu na opozycji łączy jedno: naiwność – napisał tuż po głosowaniu Sterczewski na Facebooku.

W swoim wpisie na FB poseł KO Franciszek Sterczewski tłumaczy swoją decyzję. Zadaje pytania, między innymi – Czy Lewica będzie miała kontrolę nad Krajowym Planem Odbudowy? Czy rząd upadłby, gdyby przegrał głosowanie nad EFO? Czy dobrze się stało, że Lewica i PSL same przystąpiły do negocjacji z PiS-em? - na które odpowiada przecząco. Czytaj też: Fundusz Odbudowy. Sejm przyjął ustawę ws. ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. Jak głosowali posłowie? - Wystąpiły podziały, absurdalna awantura, z której cieszy się tylko pewien mieszkaniec Żoliborza, ale na koniec dnia zostaje przedmiot dzisiejszego głosowania, a jest nim fundusz, nie pisowski lecz unijny, nasz wspólny. Miliardy na odbudowę gospodarki, na kolej, zrównoważoną mobilność, transformację energetyczną i na ochronę zdrowia, czyli priorytety tak ważne po pandemii. To głosowanie nie tylko za funduszem, ale za jeszcze większą integracją Unii – napisał Sterczewski w swoim poście na FB.

Na zakończenie dodał też: - KPO nie jest idealny, mimo wątpliwości, oddałem głos za. Nie głosuję z interesem partyjnym, lecz państwowym i europejskim. Gdybyśmy dzisiaj decydowali nad przystąpieniem do UE, a rząd mielibyśmy taki a nie inny, to również głosowałbym za.

Reakcje na decyzję posła Sterczewskiego są podzielone. Część internautów popiera go, a część wyraża niezadowolenie z jego poparcia EFO.

- Piszesz, że opozycja powinna mieć wspólny front i razem wywierać presję na rząd, bo tylko wtedy jest w stanie coś skutecznie wynegocjować. Czy to nie powinno mieć miejsca przed głosowaniem a nie po fakcie? Przykre, że sam widzisz, iż Komitet Monitorujący Lewicy faktycznie nie będzie miał kontroli nad KPO, co tylko potwierdza mi fakt, że PiS ograł Lewicę jak chciał. Chyba nadszedł czas, bym dla zachowania zdrowia psychicznego, zdystansowała się od polityki i wyłączyła wszystkie kanały TV. Czas na Netflixa.

„Niestety głosowałem na Pana. Przykre."; „Prawda jest taka, że robisz wszystko na przekór, żeby o Tobie było najgłośniej. Gdyby Ci zależało na Polsce, nie działał byś w ten sposób. Zawiodłem się na Tobie"; „Głosowałam na Pana. Jestem zniesmaczona i zawiedziona. Wstyd"; „Oj, Franek to na walczyłeś o te pieniądze dla samorządów aż się spociłeś. Straciłeś mój głos" - komentowali decyzję posła jego wyborcy. Część jednak internautów uważa, że poseł Sterczewski postąpił słusznie: „Jest Pan jedynym posłem KO, który miał odwagę to zrobić, mówi sam za siebie. Cieszy mnie, że się nie zawiodłem!"; „Dzięki za głos rozsądku i porzucenie zacietrzewionego towarzystwa"; „Świetna decyzja. Przyszłość Polski jest w rękach ludzi, którzy potrafią podejmować trudne decyzje w słuszny sposób!; „Fakt, że jest Pan jedynym posłem KO, który miał odwagę to zrobić, mówi sam za siebie. Cieszy mnie, że się nie zawiodłem!"; „Przyszłość Polski należy do mądrych merytorycznych ludzi jak Pan Franek. Dość wojny 2 plemion. Czas z tym skończyć".

- Dobra decyzja i jeszcze lepszy sposób jej uzasadnienia. Podobnie jak Ty Franku nie wierzę w to, że brak ratyfikacji spowodowałby upadek rządu. PIS grałby hasłem "totalna opozycja odrzuciła szansę na odbudowę gospodarki" i z tym zamiast nowych inwestycji poszliby do wyborów za 2 lata. Stracilibyśmy my wszyscy – uważa Tomasz Lewandowski, prezes ZKZL, były poznański radny Lewicy, który cieszy się z podwojenia do 10 mld zł funduszy na budowę nowych mieszkań i modernizację budynków komunalnych.

Posłowie KO podczas głosowania nad EFO, z wyjątkiem posła Sterczewskiego, wstrzymali się od głosu. Róża Thun, europosłanka Platformy Obywatelskiej tuż po głosowaniu „na żywo" skomentowała tę sytuację. Stwierdziła, że „jestem wkurzona, ale nie na wynik głosowania". Co zirytowało europosłankę? Zachowanie jej koleżanek i kolegów partyjnych. Jej zdaniem, powinni oni poprzeć ratyfikację Funduszu Odbudowy. Thun zwraca też uwagę, że w dyskusji poprzedzającej głosowanie pojawiały się błędne informacje. - Głosowanie nie dotyczyło Krajowego Funduszu Odbudowy, ale mechanizmu, który uruchomi pieniądze dla 500 milionów Europejczyków. To była ratyfikacja Europejskiego Funduszu Odbudowy. Gdybyśmy go odrzucili, to nie tylko my, ale nikt nie dostałby pieniędzy – wyjaśnia Thun. I przypomina, że europosłowie KO w Parlamencie Europejskich poparli ten projekt. - Trzeba było za tym zagłosować. Nie możemy blokować rozwoju całej Unii.

Jednocześnie Thun podkreśla, że to między innymi od opozycji, organizacji pozarządowych, samorządów zależy, by pieniądze z KFO trafiły do ludzie, a nie by PiS używał ich, jako funduszu wyborczego.