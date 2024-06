Ewa Kopacz triumfuje w Wielkopolsce! "To pierwsza wygrana od 10 lat". Reakcja Koalicji Obywatelskiej na wyniki wyborów do europarlamentu

Kopacz i Wawrykiewicz do Parlamentu Europejskiego?

Wieczór wyborczy Koalicji Obywatelskiej

Poznański Hotel Mercure, 9 czerwca zmienił się w obóz Koalicji Obywatelskiej. Wielkopolscy kandydaci z byłą premier Ewą Kopacz na czele czekali na wyniki wyborów, które zadecydują o tym, kto wyjedzie do Brukseli, a kto nie.

- Wszystko wskazuje na to, że będą to dobre wybory dla Koalicji Obywatelskiej. Raczej powinniśmy być zadowolenie po ujrzeniu wyników

- To pierwsza wygrana od 10 lat. Proszę pamiętać szliśmy do tych wyborów sami nie w koalicji. Dwa mandaty w Wielkopolsce dają wielką satysfakcję

Była premier była jedną z pewniaczek na wyjazd do Brukseli, co znalazło swoje potwierdzenie w wynikach exit poll. Według wstępnych wyników do Parlamentu Europejskiego dostała się zarówno Ewa Kopacz, jak i Michał Wawrykiewicz (numer 2 na liście KO).