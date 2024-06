Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. Trwa głosowanie. Jak wypada Wielkopolska?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Jaka frekwencja?

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godzinę 12 wynosi 11,66 proc. Do urn w Poznaniu poszło 13,17 proc. uprawnionych do głosowania, a w całej Wielkopolsce 10,57 proc. Wielkopolska, pod względem frekwencji, znalazła się na trzecim miejscu od końca w stosunku do pozostałych województw.