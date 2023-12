Fatalne warunki dla psów na terenie posesji w gminie Kiszkowo. Jedno ze zwierząt nie żyje. "Właściciel nie ma sobie nic do zarzucenia"

- Nie było szans na otwarcie kojców! Karmienie i pojenie psów możliwe było tylko przez kratki w grubej metalowej siatce. Dostaliśmy od sołtysa balot słomy, ale nie można było jej wrzucić. Nad kojcem suczki ze szczeniakami był dach. Weterynarz stwierdził, że zamarznięty, nieżywy pies nie powinien przebywać w tych warunkach, natomiast owczarkom wystarczy powiększyć kojec, uszczelnić budę i posprzątać i codziennie podawać ciepłe jedzenie. Po kilku godzinach policja odnalazła właściciela, który przyjechał oburzony i zabrał psy do budowanego domu. Psiaki przebywają na terenie budowy, nikt tam nie mieszka. Jeden z piesków nie żyje - zamarznięty! Właściciel nie ma sobie nic do zarzucenia. Oceńcie sami, czy to są właściwe warunki? Może my zwierzoluby jesteśmy przewrażliwieni?