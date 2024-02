Ferie - intensywny czas zajęć pozalekcyjnych czy wolny czas w domu... Jak organizować czas w przerwie od szkoły?

Podczas ferii najmłodsi mogą korzystać z wielu zajęć, a oferta i różnorodność tych aktywności jest bardzo szeroka. Czy jest to dobry sposób aranżowania czasu wolnego dla dzieciom czy jednak w ten czas wolny od szkoły powinno się dać im odpocząć?

Na pewno każde dziecko potrzebuje czegoś innego. W ogóle ferie mają służyć odpoczynkowi, czyli też regeneracji w postaci wolności od jakiegoś napięcia albo od porannego wstawania i stawiania się o ósmej rano w jakimś miejscu – nawet na atrakcyjnych zajęciach. To jest potrzebny rodzaj przerwy i idea ferii się wokół niego skupia. Część dzieci faktycznie potrzebuje takiego odpoczynku związanego z tym, że nie idą do szkoły, zostaną sobie w domu, będą robiły co chciały i same organizowały czas - jednak nie wszystkie jeszcze to umieją. Nie umieją dlatego, że na co dzień po szkole, przed szkołą ten czas jest organizowany, więc dzieci nie mają treningu, żeby wiedzieć, co one by ze sobą zrobiły. Druga kwestia związana jest z zaufaniem. Wyobrażam sobie, że część załatwiania takich zajęć w ferie wiąże się z tym, że rodzice nie ufają swoim dzieciom w kwestii gospodarowania czasem i obawiają się o ich bezpieczeństwo. Przez różne aktywności jednak dziecku te ferie nie robią żadnej różnicy, poza tym, że nie ma sprawdzanej wiedzy i napięcia stricte związanego ze szkolnymi obowiązkami, ale i tak nie ma czegoś takiego jak czas wolny.