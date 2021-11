Filip Bednarek - bohater meczu derbowego i Łukasz Trałka po meczu Lech Poznań - Warta Poznań: Zapracowałem na zero z tyłu Dawid Dobrasz

Lech Poznań wygrał z Wartą 2:0. Mało kto się spodziewał, że głównym architektem zwycięstwa Kolejorza w derbach zostanie Filip Bednarek. Pierwszy raz od dawna można spokojnie napisać, że bramkarz Kolejorza pomógł odnieść wygraną swojej drużynie w spotkaniu ligowym. Po meczu 29-letni zawodnik sam wspominał, że ostatnio miał zdecydowanie mniej do roboty w bramce Kolejorza, a w niedzielę z czystym sumieniem może powiedzieć, że "zapracował na zero z tyłu". My w naszych notach po meczu oceniliśmy go na notę 8 i umieściliśmy Bednarka w jedenastce całej kolejki.