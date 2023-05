Filip Marchwiński wychodzi z własnego cienia. - Wreszcie jestem na to gotowy - mówi 21-letni piłkarz Lecha Poznań

Kiedy w 16 grudnia 2018 roku, w swoim debiucie w seniorskiej drużynie Lecha Poznań strzelił gola Zagłębiu Sosnowiec, stając się najmłodszym w historii Kolejorza zdobywcą bramki w ekstraklasie, mówiło się, że jest prawdziwą perełką. Wróżono mu wielką karierę i rekordowy transfer. Ówczesny trener Adam Nawałka komplementował skalę jego talentu i zapewniał, że robi widoczne postępy niemal z dnia na dzień. Gdy pół roku później, jego bramka dała zwycięstwo 1:0 w meczu z Legią, artykuły o nim zamieściły wszystkie liczące się media w Polsce.

Pisano, że zaprosił go do siebie Arsenal, miejsce w swojej szkółce zaproponował Inter, miał go na celowniku Ajax i Hoffenheim. Trafił wtedy też na prestiżową listę „The Next Generation” tworzoną przez dziennikarzy „The Guardian”, na której umieszcza się największe talenty piłkarskie z całego świata.