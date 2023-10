Finisz Ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu. Duchowni wyjaśniają "dlaczego Bóg milczy i jest nieczuły na cierpienie?"

W czasie dyskusji padały fundamentalne pytania, nieraz wybrzmiewające w publicznych przekazach - np. gdzie był Bóg, gdy hitlerowcy zakładali obozy koncentracyjne.

- Odpowiadam: On był w przykazaniu "Nie zabijaj" - mówiła Aleksandra Błahut- Kowalczyk. A biskup Bryl dodawał - o Bogu ciągle mówimy w perspektywie wiary, ale nasze doświadczenie wiary jest wciąż kruche, wobec tego co nas spotyka. Mocne doświadczenia są próbą wiary i wobec nich jedni wiarę tracą, a inni widząc świadectwa drugich ludzi, dopiero ją zdobywają i umacniają. Włodzimierz Tasak odpowiadał, że człowiek chce, żeby Bóg się nim stale opiekował, ale nie chce, by Bóg się do czegokolwiek wtrącał; to człowiek ma wolę działać, i ma wolę sprzeciwić się złej woli innych ludzi. To człowiek jest winien piekłu wojny i obozów - nie Bóg. Auschwitz wybudowali ludzie, nikt inny...