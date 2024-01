Gala Plebiscytu Sportowego 2023! Zobacz kto został nagrodzony na poznańskiej Malcie i jak prezentowali się laureaci

Wśród pań główną laureatką została 35-letnia Monika Wojciechowska, która jeszcze 7 lat temu niewiele miała wspólnego ze sportem. Do dziś zresztą nie lubi się chwalić sukcesami i do dziś nie wie... kto zgłosił ją do konkursu.

Ten ostatni potrafi połączyć zawodowców z półamatorami, amatorami, a nawet tymi, którzy dopiero połykają bakcyla rekreacji. Jak to powiedziała mama zwycięzcy wśród mężczyzn, Piotra Wleklińskiego, piłkarza Czarnych Dobrzyca, w zdrowym ciele, zdrowy duch i tym właśnie hasłem kierują się wszyscy laureaci naszego plebiscytu.

– „Podejrzenie” pada na moją siostrę lub jednego z byłych trenerów. To wszystko odbyło się trochę poza mną, dlatego nie zdążyłam nawet dosłać zdjęcia. Wygrana to dla mnie dodatkowy kop do uprawiania triathlonu i duathlonu. Zresztą sport już pochłonął mnie tak bardzo, że nie wyobrażam sobie bez niego życia – przyznała zawodniczka z Koła, która ma na swoim koncie już medale z imprez w Hiszpanii i Rumunii w duathlonie oraz tytuł mistrzyni Polski amatorów w kolarstwie w jeździe indywidualnej na czas.

Jej zdaniem zwycięstwo w plebiscycie to także zasługa byłych i obecnych trenerów. – Dzisiaj robię postępy pod skrzydłami Anny Szafraniec-Dutkiewicz i Romana Brzozowskiego, ale dużo też zawdzięczam Tomaszowi Bretowi, trenerowi MLUKS Triathlon Koło – dodała Monika Wojciechowska.

Najlepszą drużyną w Poznaniu została natomiast Enea Piłka Ręczna Poznań. – Jesteśmy dumne z wyróżnienia, bo to kolejny dowód na to, że jesteśmy coraz bardziej liczącym się klubem w stolicy Wielkopolski. Chcemy się rozwijać i w ciągu 2,5 roku awansować do Superligi – mówiła prezes Ewa Mrozek.

A oto pozostali zwycięzcy plebiscytu, którego partnerami były Orlen i LZS: Lena Klimaszewska (talent roku, MUKS Turekin pływa), Rafał Gabrysiak(trener, kickboxing, KS Pretorium) i klub UKS Huragan Teakwon-do.