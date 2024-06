Giełda roślin w Poznaniu! Oto wyjątkowe kwiaty we wszystkich kolorach tęczy. Goździki, hortensje i wiele więcej. Mamy zdjęcia! [24.06.2024] Chrystian Ufa

Przy ulicy Droga Dębińska 12 w Poznaniu odbywa się giełda kwiatowa. Duży wybór roślin we wszystkich kolorach tęczy po raz kolejny zachęciły fanów roślinności do odwiedzenia tego miejsca. Nasz fotoreporter też się tam udał, by zrobić zdjęcia giełdy kwiatowej. Zapraszamy do ich obejrzenia.