Gigantyczne korki na Naramowicach. Zła organizacja ruchu? Mieszkańcy się skarżą

Prawdopodobnie miasto chce ulżyć finansowo wykonawcy by nie musiał budować dróg tymczasowych we własnym zakresie lub dostosowywać prace budowalne do stopniowego wykorzystania już zbudowanych dróg

Całą treść listu można przeczytać poniżej

Dzień dobry. Zachęcam do zainteresowania problemem mieszkańców Naramowic związanym z nową skandaliczną tymczasową organizacją ruchu. Wytyczono objazdy lokalnymi drogami osiedlowymi (Karpia-Dworska), które prawdopodobnie nie spełniają nawet wymogów prawnych objazdu dla drogi klasy G (Karpia nie ma wymaganych 5,5m wg mapy google). Prawdopodobnie miasto chce ulżyć finansowo wykonawcy by nie musiał budować dróg tymczasowych we własnym zakresie lub dostosowywać prace budowalne do stopniowego wykorzystania już zbudowanych dróg.

Zachęcam do wizyty na Naramowicach w okolicach Karpia w poniedziałek w godzinach porannego szczytu, bo już dziś wszystko stoi w kilometrowych korkach gdy ruch jest nikły w porównaniu z typowym poza weekendem. Nie tylko mieszkańcy nie dojadą do pracy, a dzieci do przedszkoli (nie ma miejsc w lokalnych przedszkolach dla większości dzieci), ale brakuje także chodników (zdjęcie w załączeniu), przejść dla pieszych. Nowa organizacja ruchu stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi także przez brak możliwości dojazdu pojazdów uprzywilejowanych. Nie podano jak długo ma to potrwać, ale prawdopodobnie miesiącami. Prawdopodobnie nie wykonano żadnych obliczeń ani analiz.