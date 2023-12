Górnik Zabrze - Warta Poznań 3:0. Tiru rozdawał prezenty na urodziny zabrzan. Zobacz oceny Zielonych

To był jeden z najsłabszych meczów Warty Poznań w tej rundzie. Zieloni nie mieli nic do powiedzenia na stadionie Górnika Zabrze i zasłużenie przegrali 0:3 (0:1). Katastrofalnie spisywał się Bogdan Tiru, ale nie tylko on zasłużył na krytykę. Praktycznie cała poznańska drużyna, wyglądała tak jakby przyjechała na wycieczkę i zajęła się podziwianie oprawy, jaką przygotowali kibice Górnika na 75-lecie swojego klubu