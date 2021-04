Grunwaldzka znów w remoncie - uważajcie w rejonie Grochowskiej Grzegorz Okoński

Kierowcy jadący ulicą Grunwaldzką w rejonie ul. Grochowskiej nie pospieszą się – rozpoczęły się prace drogowe polegające na wymianie nawierzchni i cały odcinek od ul. Marszałkowskiej do Ostroroga, i to zarówno w stronę centrum, jak i Junikowa, jest objęty ograniczeniem prędkości i zwężony do jednego pasa w każdą stronę.